شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تستعرض جمالها وأناقتها بنيولوك جديد ومتابعون: (عاجباك روحك شديد يا سلطانة)

خطفت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها, بمقطع فيديو قامت بتصويره لنفسها.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب, بنيولوك جديد من مقر إقامتها بالقاهرة.

https://fb.watch/uLVALq93sP/

ولفتت المطربة أنظار الجمهور بإطلالتها الأنيقة والملفتة والتي جعلت الجمهور يتسابق على إطلاق تعليقات الغزل في حق المطربة الأنيقة.

كما لم تخلو التعليقات التي تابعها محرر موقع النيلين, من السخرية أيضاً على شاكلة تعليق أحدهم قال فيه: (عاجباك روحك شديد يا سلطانة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين