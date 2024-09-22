شاهد.. الفنانة عشة الجبل تعود لإثارة الجدل بفيديو  مع الناشط الشهير عثمان ذو النون (شوف فستاني يا ذنة.. ورايك شنو في الميك آب بتاعي؟) والأخير يرد عليها (مرتي بتدقني يا عشوشة)

تصدر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي “الترند”, بعد أن حظي بمشاهدات وتفاعلات كبيرة من قبل المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد فاجأت الفنانة السودانية المثيرة للجدل عشة الجبل, صديقها الناشط الشهير عثمان ذو النون.

حيث اقتحمت المطربة الضجة “لايف” للناشط المعروف, وطالبته بفتح الكاميرا, ليتفاجأ ذو النون بالمطربة الجبلية وهي تستعرض بفستان جديد.

وحرصت المطربة على مناداة الناشط الشهير باسم “ذنة”, وبالمقابل كان يناديها ذو النون باسم “عشوشة”.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد زادت الجبلية من إثارة الجدل باستشارتها ذو النون في “الميك آب” الذي كانت تضعه قائلة: (يا ذنة..ورايك شنو في الميك آب بتاعي؟) ليرد عليها الأخير: (مرتي بتدقني).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين