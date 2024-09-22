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شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تعود لإشعال مواقع التواصل بوصلة رقص فاضحة وهي تهز مؤخرتها بطريقة ملفتة ومثيرة

2024/09/22
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عادت الفنانة السودانية المثيرة للجدل شهد أزهري, لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بمقطع فيديو متداول على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المطربة وهي تغني في حفل حضره جمهور كبير بمسرح لم يتم الكشف عن مكانه.

https://www.facebook.com/reel/403770399142136

وقدمت الفنانة المثيرة للجدل فواصل من الرقص بطريقة وصفها المتابعون بالفاضحة, حيث قامت بهز جسمها ومؤخرتها بصورة ملفتة عرضتها للانتقادات والهجوم والسخرية من قبل المتابعين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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