بعد حالات اختناق «مصر للطيران».. فتح تحقيق شامل لكشف الملابسات

شهدت رحلة مصر للطيران رقم MS987، المتجهة من القاهرة إلى نيوجيرسي في 18 سبتمبر، حادثة غير معتادة أدت إلى إصابة بعض الركاب بحالات اختناق، مما أثار تفاعلاً واسعاً بعد انتشار مقطع فيديو بعنوان «حالات اختناق مصر للطيران» على مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو أظهر أحد أفراد طاقم الضيافة وهو يحاول تهدئة الركاب وسط توتر ناجم عن ارتفاع درجة الحرارة داخل الطائرة، نتيجة لعطل مفاجئ في نظام التكييف أثناء استعداد الطائرة للإقلاع.

بعد الإقلاع في الساعة 5:25 صباحًا، تعرض أحد الركاب لإعياء شديد بسبب الحرارة المرتفعة داخل الكابينة. تدخل أحد الأطباء الموجودين على متن الطائرة وأوصى بتقديم الإسعافات الطبية الفورية. استجاب قائد الطائرة على الفور وقرر العودة إلى مطار القاهرة في الساعة 5:40 صباحًا لتلقي الراكب العلاج.

وصلت فرق الإسعاف وقدمت الرعاية الطبية اللازمة للراكب، الذي قرر استكمال الرحلة بعد استقرار حالته وموافقة المسعفين. بعد تهدئة الأجواء واستقرار الأمور، أقلعت الطائرة مجددًا في الساعة 7:10 صباحًا متجهة إلى نيوجيرسي.

في بيان رسمي، قدمت شركة مصر للطيران اعتذارها عن الواقعة، مؤكدة حرصها على سلامة الركاب وراحتهم في المقام الأول. أعلنت الشركة فتح تحقيق شامل لكشف ملابسات الحادثة، وأشارت إلى أنها تتواصل حاليًّا مع ركاب الرحلة لتقديم الاعتذارات المناسبة لهم، سواء على المستوى المادي أو المعنوي.

أوضحت الشركة أنها تعمل على تحديد الأسباب الفنية وراء تعطل نظام التكييف المركزي. لذلك فتحت تحقيقًا شاملًا للوصول إلى ملابسات الأمر. بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. كما أشارت إلى أن أي خلل في الخدمات أو في أجهزة الطائرة يتم التعامل معه بمنتهى الشفافية والمهنية، مضيفة أن سلامة الركاب تظل على رأس أولوياتها.

المصري اليوم