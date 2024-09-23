الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني يتفقد متضرري السيول بالعبيدية

قام الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني بالإنابة الاستاذ الصادق اللازم، الأحد بزيارة لمنطقة العبيدية المتأثرة بالسيول والأمطار الشهر المنصرم، وذلك رفقة وفد الهلال الأحمر الكويتي، والمدير التنفيذي للجمعية بولاية نهر النيل الاستاذ إمام الدين محمد أحمد، والمدير التنفيذي للجمعية بولاية البحر الأحمر الاستاذ أونور أبو علي حيث قدمت مساعدات انسانية للمتضررين متمثلة في سلة غذائية مقدمة من الهلال الأحمر الكويتي وبطاطين ومشمعات لصالح 147 أسرة.

وأوضح استاذ الصادق حجم الضرر الذي أصاب المنطقة، والتدخلات التي قام بها متطوعي الهلال الأحمر في استجابة سريعة للكارثة، وذلك نسبة للتأهيل الذي يتمتعون به في مجالات الإخلاء، الاسعافات الأولية، والدعم النفسي.

وفي ذات السياق أكد الأستاذ إمام حرص جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية نهر النيل، على تقديم كل الدعم الممكن للمتأثرين .

كما أقرّ ممثل المدير التنفيذي لمحلية بربر الاستاذ الطيب الشريف، الدور الذي يقوم به الهلال الأحمر السوداني على مستوى محليات الولاية، مثمنا المساعدات المقدمة من الهلال الأحمر الكويتي، كما بيّن حاجة المواطنين الماسة لمواد الإيواء.