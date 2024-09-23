وكيل وزارة العدل تقود وفد السودان لجنيف

تترأس السيدة هويدا علي عوض الكريم، وكيل وزارة العدل، وفد السودان المشارك في فعاليات الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. يضم الوفد ممثلين عن وزارة الخارجية، القوات المسلحة، وزارة التنمية الاجتماعية، وإدارة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل.

سيقدم وفد السودان عدداً من البيانات المتعلقة بحقوق الإنسان خلال جلسات المجلس، وستعقد رئيسة الوفد اجتماعات مع عدد من الهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك القسم الأفريقي بمفوضية حقوق الإنسان وقسم الاستعراض الدوري الشامل وجهات أخرى ذات الصلة. كما سيشارك الوفد في عدة مؤتمرات وندوات متخصصة في حقوق الإنسان على هامش أعمال الدورة.