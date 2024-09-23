البرهان يطلع على مجمل الأوضاع بالولاية الشمالية

إطلع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، على مجمل الأوضاع بالولاية الشمالية ، والجهود المبذولة لتوفير كافة الاحتياجات الضرورية للمواطنين ومعالجة آثار السيول والفيضانات التى شهدتها الولاية مؤخراً .

جاء ذلك لدى لقائه الأحد بمدينة بورتسودان والي الولاية الشمالية الأستاذ عابدين عوض.

وقال والي الولاية في تصريح صحفي أن الولاية تشهد استقراراً أمنياً نتيجة للتعاون والتنسيق المشترك بين كافة الأجهزة الأمنية والمقاومة الشعبية فى الولاية.

وأشار سيادته إلى أنه قدم تنويراً لرئيس المجلس حول اللقاءات التي عقدتها حكومة الولاية مع كافةالمكونات وأعيان القبائل المختلفة في إطار خطة تأمين الولاية.

وأوضح سيادته أن اللقاء تطرق إلى الجهود التي تبذلها حكومة الولاية لإنجاح الموسم الشتوي ومعالجة كافة القضايا التي تواجه الولاية فى المجالات التنموية والخدمية والصحية والتعليمية ، مشيراً إلى استقرار الوضع الصحي والوبائي والدوائي بالولاية.