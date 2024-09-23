د. جبريل يخاطب الإجتماع الطارئ لمنظمة الدعوة الإسلامية لدعم المتأثرين من الحرب ويشيد بالجهود الإنسانية للمنظمة

عقدت منظمة الدعوة الإسلامية اجتماعاً استثنائياً طارئاً لمجلس الأمناء أمس برئاسة الشيخ عبد الرحمن آل محمود، حيث أعلنت عن إطلاق نفرة كبرى لدعم السودان. بدأت المنظمة في تنظيم حملة تدخلات إنسانية شاملة بقيمة تقارب 40 مليون دولار، تشمل مجالات الغذاء، الإيواء، الصحة، والرعاية الاجتماعية، بهدف تخفيف آثار الحرب على الشعب السوداني.

وأعرب الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية وممثل حكومة السودان، عن تقدير الحكومة لدور منظمة الدعوة الإسلامية وجهودها الإنسانية الكبيرة. كما رحب بانعقاد اجتماع مجلس الأمناء تحت شعار: “معاً لنصرة السودان”، مؤكداً أن الأوضاع الإنسانية في السودان تتطلب تضافر الجهود لمساعدة المتضررين من الحرب.

وخلال الاجتماع الذي عُقد عبر الإنترنت، بمشاركة واسعة من أعضاء المجلس من مختلف الدول، تقرر تشكيل وفد عالي المستوى لزيارة السودان، يضم أعضاء من مجلس الأمناء وشخصيات أخرى، لنقل رسالة تضامن قوية للقيادة والشعب السوداني، تأكيداً على دعم المنظمة للسودان.

كما دعا الاجتماع إلى التواصل مع الدول الإسلامية، المؤسسات المانحة، والمنظمات الدولية، لشرح حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان وحثها على تقديم الدعم. وأعلن مجلس الأمناء تبني مشروع إعادة إعمار قطاع التعليم في السودان، مع التركيز على حشد الموارد المالية واستقطاب شركاء ومانحين لهذا الهدف.

كما دعا لدعم وتعزيز جهود التحالف الإنساني الذي بادرت منظمة الدعوة الإسلامية بإنشائه في أبريل 2024م لتنسيق جهود الإغاثة وتبادل المعلومات داخل السودان، وتنظيم مؤتمر مانحين تشارك فيه المنظمات الإسلامية والحكومة السودانية والمانحون لتوفير الموارد المادية واللوجستية لدعم ومساعدة السودان، وتعزيز وجود منظمة الدعوة الإسلامية في تجمعات اللاجئين وقيادة مبادرات إنسانية لمساعدة المحتاجين وتعزيز روح التكافل بينهم.