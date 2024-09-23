وزير الداخلية المكلف يلتقى بمكتبه سفير روسيا لدى السودان

التقى اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف بمكتبه الحد أندريا شيروقول سفير روسيا بالسودان وقد أشاد وزير الداخلية خلال اللقاء بالعلاقات الثنائية المتينة بين البلدين والتى إنعكست على رعاية المصالح المشتركة التى تربط شعوب البلدين بما يحقق النهضة والتطور للجانبين ودعا سيادته إلى تعزيز هذه العلاقة الأزلية المتجذرة منذ القدم من خلال إبرام الإتفاقيات الثنائية فى شتى المجالات خاصة فيما يلى أعمال الشرطة والأنشطة الأمنية المختلفة بجانب إنفاذ الشراكات والتعاقدات الإقتصادية بتنفيذ مشروعات إستثمارية وإستراتيجية بالبلاد تسهم فى عمليات النهضة الشاملة بالبلاد والتى تتطلب بذل الجهود وتوفير التأمين والحماية لضمان نجاحها.

من جانبه أشار السفير الروسى الى الإمكانيات الكبيرة التى يتمتع بها السودان من حيث الموارد الغنية والثروات الهائلة والمساحات الزراعية الواسعة التى تؤهله ليكون فى مصاف الدول المتقدمة مؤكدا وقوف روسيا الى جانب السودان عبر تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لضمان انفاذ كافة البرامج الخدمية بين الجانبين والتى تحقق رغبات وتطلعات المواطنين بالبلدين .

المكتب الصحفي للشرطة