إفتتاح الورشة التدريبية الخاصة بكيفية التعامل مع الموتى والجثث فى حالات الطوارئ والنزاعات

أفتتحت أمس بدارالشرطة ببورتسودان الورشة التدريبية للتعريف بالتعامل مع الموتى فى حالات الطوارئ والنزاعات بحضور مدير إدارة العمليات ببعثة الصليب الأحمر واللواء شرطة قرشى حسين عبدالقادر مساعد مدير عام قوات الدفاع المدني للطوارئ والكوارث والعميد شرطة مفيدة محمد سليمان منسق الدورة

اللواء شرطة قرشى حسين أوضح (للمكتب الصحفى للشرطة) أن إفتتاح الدورة التدريبية يأتى فى إطار التعريف بالأدوار والمسئؤليات عن الإستجابة الأولية فى الازمات والحروب وحماية المناطق والأشخاص والصحة والسلامة فى التعامل مع الجثث وكيفية البحث عنها ونقلها وتغطيتها بصورة تحفظ كرامتها وأدميتها الإنسانية خصوصا بمناطق النزاعات والطوارئ مضيفا أن الدورة جاءت بمشاركة عدة جهات ممثلة بوزارة الصحة والادلة الجنائية والنيابة وقوات الدفاع وأشاد سيادته بإهتمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتعاونها وتنسيقها لقيام هذه الورشة ذات الأهمية التى ترفع من قدرات منسوبى الشرطة والصحة والنيابة

من جانبها أكدت العميد شرطة مفيدة محمد سليمان منسق الدورة بالإدارة العامة للتعاون الدولى أن الورشة هى نتاج تنسيق مشترك وتعاون بين الصليب الأحمر وقوات الدفاع المدنى بهدف تاهيل وتدريب منسوبى الدفاع المدنى والأدلة الجنائية وممثلى الجهات ذات الصلة فى مجال بناء القدرات والمساعدات الإنسانية .

المكتب الصحفي للشرطة