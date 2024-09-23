سياسية
الخارجية المصرية: اللقاء مع الخارجية السودانية تناول مسألة الأمن المائي المشترك للبلدين والتحديات ذات الصلة
قالت الخارجية المصرية بأن بدر عبد العاطي أكيد تكثيف مصر جهودها لتذليل الصعوبات أمام انتقال شاحنات المساعدات عبر المعابر التي تربطها بالسودان.
– عبد العاطي أكد أهمية نفاذ المساعدات بما يلبي احتياجات الشعب السوداني الشقيق
– اللقاء تناول مسألة الأمن المائي المشترك للبلدين والتحديات ذات الصلة والاتفاق على خطوات التنسيق المشترك لمواجهة أية تحركات أحادية لا تتفق مع قواعد القانون الدولي.
الجزيرة – السودان
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