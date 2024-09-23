الاتحاد الأوروبي: نحث قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان على الاجتماع

قال الاتحاد الأوروبي بأننا نحث قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان على الاجتماع على طاولة المفاوضات لإيجاد حل سلمي لهذا الصراع.

– يجب على الأطراف المتحاربة والميليشيات التابعة لها وأنصارها الإقليميين الالتزام بالقانون الإنساني الدولي من خلال حماية المدنيين من الصراع.

– الاتحاد الأوروبي لن يكون شاهداً على إبادة جماعية أخرى وسيواصل العمل مع آليات المساءلة الدولية لمحاسبة الجناة على انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبوها وما زالوا يرتكبونها