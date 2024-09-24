قالت مصادر روسية لـ”الشرق” بأن وفد رجال أعمال روس يبلغ الجانب السوداني الرغبة في تأسيس مركز أعمال مشترك ومكتب لوجستي.

مصادر روسية لـ”الشرق”: وفد مجلس التعاون الاقتصادي الروسي السوداني يبحث مع مدير الموانئ في بورتسودان مشروعات استثمارية بينها “موقع مراسي” جنوب الميناء الجنوبي.

الشرق للأخبار – السودان