سياسية
وفد مجلس التعاون الاقتصادي الروسي السوداني يبحث مع مدير الموانئ في بورتسودان مشروعات استثمارية
قالت مصادر روسية لـ”الشرق” بأن وفد رجال أعمال روس يبلغ الجانب السوداني الرغبة في تأسيس مركز أعمال مشترك ومكتب لوجستي.
مصادر روسية لـ”الشرق”: وفد مجلس التعاون الاقتصادي الروسي السوداني يبحث مع مدير الموانئ في بورتسودان مشروعات استثمارية بينها “موقع مراسي” جنوب الميناء الجنوبي.
الشرق للأخبار – السودان
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