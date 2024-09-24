سياسية
يونيسيف: وصول خمس شاحنات تحمل إمدادات منقذة للحياة إلى ولاية النيل الأبيض
قالت منظمة اليونيسيف بأنه بعد رحلة استغرقت 22 يوماً.. وصول خمس شاحنات تحمل إمدادات منقذة للحياة إلى ولاية النيل الأبيض
– الإمدادات تهدف إلى توفير الرعاية الصحية والمياه النظيفة والصرف الصحي الجيد والنظافة للأطفال والأسر النازحة داخلياً، إلى جانب الحد من مخاطر تفشي الكوليرا.
الشرق للأخبار – السودان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة