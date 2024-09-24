يونيسيف: وصول خمس شاحنات تحمل إمدادات منقذة للحياة إلى ولاية النيل الأبيض

قالت منظمة اليونيسيف بأنه بعد رحلة استغرقت 22 يوماً.. وصول خمس شاحنات تحمل إمدادات منقذة للحياة إلى ولاية النيل الأبيض

– الإمدادات تهدف إلى توفير الرعاية الصحية والمياه النظيفة والصرف الصحي الجيد والنظافة للأطفال والأسر النازحة داخلياً، إلى جانب الحد من مخاطر تفشي الكوليرا.

الشرق للأخبار – السودان