شاهد بالفيديو.. أغنية سودانية بإيقاع سعودي تتصدر “الترند” على مواقع التواصل الخليجية

تصدرت أغنية سودانية تمت إعادة توزيعها موسيقياً على الإيقاع السعودي “الترند” على مواقع التواصل الخليجية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد انتشرت مقاطع فيديو لنشطاء خليجيون وهم يرددون الأغنية التي حظيت بشهرة واسعة.

https://www.facebook.com/reel/1076679857362241

ووفقاً للمتابعات فإن أغنية “أقول ليك شي” هي من كلمات الشاعر السوداني أمجد حمزة وقام بتلحينها وأدئها الفنان الشاب عادل حسن.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين