شاهد بالصورة والفيديو.. ناشط سعودي يحتفل بالعيد الوطني للملكة بالزي السوداني الأنيق (الجلابية والطاقية والسديري والمركوب) ويؤكد: (هذا الطقم كلفني 1250 ريال)

حظي مقطع فيديو لناشط سعودي, بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد تداوله على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد احتفل الناشط السعودي بالعيد الوطني لبلاده بالزي القومي السوداني.

الناشط عبر عن سعادته وإعجابه بالزي السوداني الذي ظهر به وهو عبارة عن (الجلابية والطاقية والسديري والمركوب), مؤكداً أن الطقم كلفه حوالي 1250 ريال سعودي بواقع 650 للجلابية والطاقية والسديري, و 600 ريال للمركوب المصنوع من الجلد الطبيعي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين