شاهد بالفيديو.. القائد الميداني للدعم السريع السافنا: (الفاشر خليناها ماشين الشمالية) والجمهور يسخر: (يا راجل أركز ما تعرد.. الشردة عيب وشينة والمشتركة سم الجنجويد)

سخر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, من القائد الميداني البارز بقوات الدعم السريع “السافنا”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “السافنا”, كان قد ظهر في مقطع فيديو حديث وهو وسط جنوده بالدعم السريع.

وقال القائد الميداني للدعم السريع أنهم تركوا الفاشر وفي طريقهم للولاية الشمالية وسط سخرية واسعة من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين فقد كتب أحدهم ساخراً: (يا راجل أركز ما تعرد) وكتب آخر: (الشردة عيب وشينة) وعلق ثالث: (المشتركة سم الجنجويد).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين