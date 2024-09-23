شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تقدم فواصل من الرقص المثير على أنغام أغنية الفنانة ندى القلعة والجمهور يتغزل: (عوم يا وز وبصدرك هز)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير بعد مشاركته على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المتداول فتاة سودانية وصفها المتابعون بالحسناء فائقة الجمال وهي تستعرض جمالها بوصلة رقص مثيرة.

https://www.facebook.com/reel/1751762482319159

ورقصت الحسناء على أنغام إحدى أغنيات الفنانة ندى القلعة, وسط تفاعل الجمهور الذي أطلق تعليقات الغزل على شاكلة: (عوم يا وز وبصدرك هز).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين