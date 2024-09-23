بالصورة.. الأجهزة الأمنية في مصر تكشف أكاذيب فتاة مصرية اتهمت سودانيين بسحلها وسرقتها وتؤكد: (واقعة مفبركة والفتاة قامت بنشر الفيديو وأتهمت السودانيين من أجل زيادة المشاهدات)

أثارت فتاة مصرية ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد نشرها مقطع فيديو عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من موقع “العربية”, فقد بثت الفتاة المصرية فيديو صادما زعمت فيه تعرضها للسحل والسرقة من قبل 5 سودانيين في منطقة الهرم جنوب القاهرة، ولاقت تفاعلا كبيرا، كشفت أجهزة الأمن حقيقة الواقعة وتفاصيلها.

وظهرت الشابة مريم في مقطع مصور زاعمة التعدي عليها من قبل سودانيين، وتهديدها بأسلحة بيضاء، وسط صمت المارة الذين اكتفوا بالمشاهدة وتصوير الواقعة دون التدخل لإنقاذها.

وقالت الفتاة إنها كانت عائدة من درس خصوصي حين فوجئت بـ 5 سودانيين يجذبونها من الخلف، ويسحلونها في الشارع لسرقة حقيبتها، مضيفة أنها حاولت مقاومتهم لكنها فشلت، مطالبة أجهزة الأمن بالقبض عليهم واستعادة حقها.

في المقابل، كشفت الأجهزة الأمنية في الجيزة أن الواقعة مفبركة ولم تحدث من الأساس، بل روتها الفتاة فقط من أجل زيادة المشاهدات.

ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فقد أشارت إلى أن الشابة من منطقة الهرم وتدعى “مريم.م” طالبة بالصف الثالث الثانوي، وتبلغ من العمر 17 عاماً. لكن التحقيق معها بين كذبها. إذ أقرت أنه أثناء خروجها من الدرس واستقلالها “ميكروباص”، حدث تدافع بسبب أولوية الركوب وجذبها أحد الأشخاص من حقيبتها للخلف، إلا أن باقي القصة من تأليفها.

كما اعترفت أنها اعتادت بث يومياتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق تيك توك، ولجأت إلى تلك الفكرة من أجل زيادة متابعيها وجمع المشاهدات، في إقرار صادم سيحملها عقوبة قانونية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين