رئيس مجلس السيادة يجري إتصالاً هاتفياً مع الرئيس الجزائري

أجرى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أمس إتصالاً هاتفياً مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بمناسبة إعادة إنتخابه رئيساً للجمهورية الجزائرية.

وأعرب البرهان عن أمله في أن تشهد علاقات التعاون المشترك بين البلدين مزيداً من التقدم والإزدهار في ظل الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس تبون ، متمنياً للشعب الجزائري دوام الرفاه والنماء.