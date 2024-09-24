بالصور.. مراحل متقدمة لاستئناف حركة الطيران بمطار كسلا

كشف والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق عن المراحل الكبيرة والمتقدمة في عمليات الصيانة والتاهيل الجارية في مطار كسلا لاسئناف حركة الطيران في اقرب وقت ممكن خاصة بعد فتح المجال الجوي للمنطقة الشرقية.

وقال الوالي خلال زيارته التفقدية الثانية للمطار التي تجئ بغرض الوقوف علي عمليات الصيانة والتاهيل لاستقبال الرحلات الجوية ـ قال إن مطار كسلا سيكون المطار الثاني في السودان بعد مطار بورتسودان لخدمة الرحلات الجوية الداخلية ( كسلا، بورتسودان،دنقلا، مروي) مع امكانية تسيير رحلات خارجية كسلا ـ بورتسودان. جدة. واوضح الازرق بان اعادة تشغيل المطار تعتبر قيمة اضافية للولاية وسيخدم جوانب متعددة اقتصادية وخدمية وغيرها. منوها الي ان هنالك عملا كبيرا ومتقدما يجري وسيكلل بالنجاح.

وناشد الوالي ادارت المطارات وشركات الطيران المختلفة للقدوم الي كسلا لممارسة نشاطهم.

وكان الازرق قد تلقي تنويرا ضافيا من نائب مدير مطار كسلا عبد الرحمن محمد عن عمليات الصيانة والتاهيل الجارية والتي تشمل صالات المغادرة والشحن والسلامة وجهاز xray الذي سيتم ستجلابه من بورتسودان فضلا عن تركيب العلامات المدرجية بالوانها المختلفة وتركيب اضاءة الطوارئ الليلية. واكد نائب ميدر المطار جاهزية المطار لاستقبال الرحلات بعد منح الاذن من الادارة العليا للمطارات بعد اكتمال بعض الاعمال واخري شارفت علي الانتهاء.

واوضح عبد الرحمن ان اعادة استئناف حركة الطيران بمطار كسلا من شانها تحقيق فوائد متعددة تشكل مختلف الجوانب سواء كان مقدمي الخدمة او المستفيدين منها.