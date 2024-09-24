وزير الخارجية ممثلاً للبرهان .. السودان يشارك في قمة المستقبل بنيويورك

شارك السيد حسين عوض علي وزير الخارجية المكلف في قمة المستقبل أمس الأول بمبنى الامم المتحدة بنيويورك ممثلا لفخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

والقى معالي وزير الخارجية ببيان السودان في القمة والذي تناول فيه تطورات الأوضاع في السودان والحرب العدوانية التي شنتها مليشيا الدعم السريع المتمردة ضد الشعب السوداني معددا جانبا من جرائمها ومطالبا المجتمع الدولي بادانتها.

وطالب وزير الخارجية بضرورة الالتزام بالتعهدات الدولية ذات الصلة بالأسلحة الخفيفة وغيرها بما في ذلك حظر إمداد وتزويد الجماعات الإرهابية والمليشيات المتمردة ضد شرعية الدولة بالأسلحة والذخائر وبصفة خاصة في حالات الصراع المسلح، في اتساق مع روح وثيقة المستقبل التي تدعو الى خلق عالم خالي من الحروب.

وكانت قمة المستقبل قد عقدت جلساتها امس تحت شعار ”حلول متعددة الاطراف من اجل غد افضل” وذلك على هامش اجتماعات الاسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين وستستمر جلساتها الى اليوم الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤.

وفي مستهل الاجتماع تم اعتماد وثيقة قمة المستقبل بتوافق الآراء حيث تعتبر الوثيقة تعهدًا عالميًا يعكس روح واحترام تعددية الأطراف مما يمثل ميثاقا شاملا لإصلاح المنظومة الدولية والمؤسسات المالية الدولية، وبصفة خاصة مجلس الأمن.

كما تطرقت الوثيقة لأهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفقر والعمل على جسر الهوة الرقمية بين الدول النامية والمتقدمة، وضرورة التصدي لتحديات التغير المناخي والاهتمام بقضايا الشباب ومستقبلهم.