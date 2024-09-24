“خيم وبطاطين وكميات من مواد الإيواء والصحة العامة” .. سفينة مساعدات إنسانية تركية ثانية تصل بورتسودان

استقبلت الحكومة الباخرة التركية الثانية (سفينة السودان) التي تحمل مساعدات إنسانية لمتضرري الحرب والسيول والفيضانات في السودان. وكان في إستقبال المنحة التركية بميناء بورتسودان اليوم وزير الثقافة والإعلام، ووزير النقل، والي البحر الأحمر، مفوض العون الإنساني والسفير التركي ومدير الموانيء وعدد من المسؤولين . وأكد دكتور جرهام عبد القادر وزير الثقافة والإعلام في تصريحات صحفية عمق ومتانة العلاقات بين السودان وتركيا ، مبينا أن علاقات البلدين متجذرة ، معددا أوجه التعاون والدعم التركي للسودان .

وعبر جرهام عن تقدير السودان للجهود التركية ووقفتها الصلبة مع السودان خلال أزمة الحرب الحالية والكوارث الطبيعية خاصة السيول والأمطار التي تأثرت بها قطاعات واسعة من المواطنين . وقال السفير التركي بالسودان فاتح يلدز إن المنحة التركية تحتوي على ١٨ الف خيمة وبطاطين وكميات من مواد الإيواء والصحة العامة ، مؤكدا استمرار تركيا في تقديم المساعدات للمتضررين من الحرب والسيول والفيضانات بالسودان .