المساعدات الكويتية للسودان .. “مضخات مياه، قوارب مطاطية، خيام، مشمعات، بطانيات، مواد غذائية”

التقى سفير دولة الكويت لدى السودان الدكتور فهد الظفيري وفريق الهلال الأحمر الكويتي الميداني مع والي ولاية البحر الأحمر مصطفى محمد نور، حيث جرى خلال اللقاء استعراض الجهود الإغاثية التي قام بها الفريق للتخفيف من آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت منطقة سد أربعات وطوكر في الولاية.

وتم خلال اللقاء مناقشة تفاصيل الجولات الميدانية التي نفذها فريق الهلال الأحمر الكويتي للوقوف على حجم الأضرار، حيث قُدمت مساعدات لوجستية وفنية تضمنت مضخات مياه، قوارب مطاطية، خيام، مشمعات، بطانيات، بالإضافة إلى مواد غذائية. كما قام الوفد بزيارة ميدانية إلى ولاية نهر النيل، التي تُعد من أكثر الولايات تضرراً من الكارثة، حيث تم توزيع مساعدات مباشرة على المتضررين. وأعرب والي ولاية البحر الأحمر مصطفى محمد نور عن بالغ شكره وتقديره لدولة الكويت قيادةً وشعباً، ولجمعية الهلال الأحمر الكويتي على ما قدموه من مساعدات، مشيراً إلى أن الوجود الميداني للفريق الكويتي كان له أثر إيجابي كبير على نفوس المتضررين، وهو ما يعزز روابط الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين. وأضاف نور أن المساعدات الكويتية لطالما تميزت بأنها خالية من الأجندات والمصالح، وهي نابعة من قيم الأخوة والتضامن. من جانبه أوضح رئيس وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي عبد الرحمن الصالح أن الوفد ناقش مع الهلال الأحمر السوداني سبل إعادة بناء المنازل المدمرة في المناطق المتضررة بطوكر وولاية نهر النيل.

أعرب الصالح عن التزامه بمواصلة تقديم الدعم للشعب السوداني حتى يتم تجاوز الأزمة، موجهاً شكره وتقديره لكل من ساهم في جمع وتوزيع المساعدات، مشيداً بالجهود المبذولة لضمان وصولها إلى مستحقيها. وفي السياق ذاته، من المتوقع وصول سفينة مساعدات كويتية إلى بورتسودان خلال اليومين القادمين محملة بـ 2500 طن من المواد الغذائية والإيوائية والطبية، والتي سيرتها جمعية الإغاثة الكويتية، حيث سيتم تسليمها إلى مفوضية العون الإنساني السودانية. كما ينتظر استئناف الجسر الجوي للمساعدات المقدم من جمعية الهلال الاحمر الموجهة لمتضرري السيول والأحداث في السودان.

سونا