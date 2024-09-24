بالصور.. طواف قيادات حركة العدل والمساواة السودانية فى مدينة أمدرمان “الجنود والضباط كانوا يتناولون البليلة فى أحسن وجباتهم الغذائية”

قامت مجموعة من قيادات الحركة بزيارة ناجحة وموفقة إلى عرين الأبطال و قلعة الصمود بسلاح المهندسين والسلاح الطبى معاً.

ووقف الوفد الزائر على قصة صمود هؤلاء الابطال وزيارة كانت فى منتصف نهار الخميس الموافق 19 من شهر سبتمبر وبترتيب من الإستخبارات العسكرية حيث إلتقى الوفد باللواء الظافر عمر قائد سلاح المهندسين واللواء صبري أحمد علي نائب القائد وأركان حربه و من العمداء وقيادات العمل العسكري و و قد أشادوا بصبر و شجاعة و صمود الجندى السوداني تحت الحصار المطبق على مدى عام من الحرب بين هجوم وتدوين إلى أن إستطاعوا بعزيمة الرجال من فك الحصار وإبعاد المليشيات المهاجمة بعيداً لعدة كيلومترات.

و أوضحوا لنا إن الجنود والضباط كانوا يتناولون البليلة فى أحسن وجباتهم الغذائية وعلى مدى شهور كانوا يتناولون نشاء الذرة فى اليوم و كذلك نقص حاد للزخيرة إلى أن تم معالجة الأمر عن طريق الإنزال الجوي وفى الختام شكروا قيادة الحركة ومكتبها التنفيذي وضباط و ضباط صف و جنود الحركة الذين يقاتلون فى ربوع البلاد المختلفة دفاعاً عن الشعب و الوطن و الدفاع المستميت عن الفاشر من ضمن القوات المشتركة و التي لو لها لسقطت، و كذلك قدم الاخ قائد الفرقة وأركان حربه تحايا سلاح المهندسين للاخ رئيس الحركة الدكتور جبريل إبراهيم .

رصد وتحرير – “النيلين”