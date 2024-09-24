وزير الداخلية المكلف يلتقى وفد قبيلة بنى هلبا

التقى اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف بمكتبه الاثنين وفد قبيلة البنى هلبا برئاسة بابكر أبكر حسن حمدين.

وزير الداخلية اشاد بالمواقف المشرفة والقوية لقيادات البنى هلبا ووقفتهم الوطنية فى دعم وإسناد القوات المسلحة وهى تتصدى للمؤامرات التى تحاك ضد البلاد وتستهدف مقدراته وثرواته وأمنه وإستقراره مبينا أن وزارة الداخلية تعمل وفق خطط وأهداف ترمى لتقديم كافة الخدمات الشرطية للمواطنين بسهولة ويسر.

فيما أشار رئيس الوفد (في تصريح للمكتب الصحفي) الى ان قبيلة البنى هلبا ستظل سندا وعضدا للقوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى وهم يقدمون ارواحهم فداء للوطن ضد المليشيا المتمردة وجدد مواقف القبيلة فى التمسك بوحدة وسيادة الوطن ضد كافة التدخلات الأجنبية التى تزعزع الأمن والإستقرار بالبلاد .

المكتب الصحفي للشرطة