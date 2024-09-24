مدير عام الشرطة يلتقى والى ولاية سنار ويطمئن على الأوضاع الأمنية بولاية سنار

إلتقى الفريق أول شرطة (حقوقى) خالد حسان محي الدين مدير عام قوات الشرطة بمكتبه الأستاذ توفيق محمد على عبدالله والى ولاية سنار بحضور الفريق شرطة (حقوقى) محمد إبراهيم عوض الله نائب المدير العام المفتش العام لقوات الشرطة واللواء شرطة الطاهر عبدالحفيظ مشرف القطاع الأوسط بقوات الشرطة.

وفى تصريح ( للمكتب الصحفى للشرطة ) أوضح والى الولاية أن الزيارة جاءت بهدف تقديم واجب العزاء والمواساة فى شهداء الشرطة الذين إستبسلوا فى ملحمة العزة والكرامة بمدينة سنجة وقدم تنويرا أكد من خلاله إستقرار الأوضاع الأمنية وأشار سيادته إلى أن شرطة الولاية تضطلع بواجباتها وتمارس صلاحياتها فى تحقيق الأمن والإستقرار بجانب مشاركتها الفاعلة فى عمليات الإسناد والإستنفار وتقديم الرعاية الصحية والطبية للمرضى والجرحى ومصابى العمليات إضافة لمشاركتها فى إنفاذ كافة خطط وبرامج الأمن الداخلى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة والأجهزة القضائية والعدلية التى تمارس صلاحياتها وتباشر مهامها فى تحريك البلاغات والفصل فى القضايا عبر المحاكم المختصة وعبر سيادته عن شكره وتقديره لهذه التضحيات الكبيرة .

المكتب الصحفي للشرطة