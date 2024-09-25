قالت منصة الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن وزير الخارجية حسين عوض التقى في نيويورك أمس الأول، وزير الدولة بالخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي

– حسين عوض أطلع المريخي على تطورات الأوضاع في السودان، بما ذلك التسهيلات الإضافية التي وفرتها الحكومة لإيصال المساعدات للنازحين.