سياسية
حسين عوض أطلع المريخي على تطورات الأوضاع في السودان
قالت منصة الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن وزير الخارجية حسين عوض التقى في نيويورك أمس الأول، وزير الدولة بالخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي
– حسين عوض أطلع المريخي على تطورات الأوضاع في السودان، بما ذلك التسهيلات الإضافية التي وفرتها الحكومة لإيصال المساعدات للنازحين.
– الوزيران اتفقا على مواصلة التنسيق الكامل بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.
الشرق للأخبار – السودان
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