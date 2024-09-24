رئيس مجلس السيادة يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

توجه رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم، إلى مدينة نيويورك، متراسا وفد السودان المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان في وداعه بمطار بورتسودان الدولي، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السيد / مالك عقار إير و عضو مجلس السيادة الأستاذ / عبدالله يحيى ووزير الطاقة والنفط دكتور محي الدين نعيم ووالي ولاية البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور والفريق الركن محمد الغالي على يوسف الأمين العام لمجلس السيادة ورئيس مفوضية السلام بروفيسور سليمان الدبيلو،

ومن المقرر أن يقدم رئيس المجلس السيادي، خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس المقبل ،السادس والعشرين من سبتمبر الجاري .

وسيلتقي رئيس مجلس السيادة على هامش أعمال الجمعيةالعامة للأمم المتحدة , بعدد من الرؤساء من مختلف دول العالم . بجانب ممثلين من المنظمات الدولية والإقليمية، لبحث سبل التعاون الثنائي ودور التعاون متعدد الأطراف في إطار منظمة الأمم المتحدة لبناء مستقبل أكثر إستقراراً.

وعلى مدى أسبوع سيلقي نحو 150 رئيس دولة وحكومة من كافة انحاء العالم خطاباتهم في هذا الاجتماع السنوي ، الذي تتجه إليه كل أنظار العالم.

سونا