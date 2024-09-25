عقار يوجه الصندوق القومي التأمين الصحي بتوسيع مظلة الشراكات

وجّه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، السيد مالك عقار إير، الإدارة العامة للصندوق القومي للتأمين الصحي باستكمال جميع الخطوات اللازمة لزيادة الموارد، وتعزيز الشراكات والتنسيق مع المنظمات الدولية والمدنية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمؤمّن عليهم والوافدين في جميع ولايات البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه الثلاثاء بمدير عام الصندوق القومي للتأمين الصحي، الدكتور فاروق نور الدائم عمر، حيث اطلع على أداء الصندوق في الأشهر الماضية، خصوصاً في مجالات الحوكمة والإدارة وإصلاح الهياكل. كما تم التطرق إلى تجربة انضمام هيئة التأمين الصحي بولاية الخرطوم إلى الصندوق القومي.

وتناول الاجتماع خطة إصلاح تمويل التأمين الصحي، مع التركيز على التحديات المتعلقة بالتمويل منذ تأسيس النظام. كما تمت مناقشة مقترح يهدف إلى تحويل مصادر تمويل التأمين الصحي من الاشتراكات إلى الاعتماد على الضرائب على المنتجات الضارة.

من جانبه، أشار الدكتور فاروق نور الدائم إلى أنه قدم لنائب الرئيس شرحًا حول الاستراتيجية الثلاثية للتأمين الصحي (2025-2027)، التي اكتملت مراحلها الخاصة بتحديد الوضع الحالي للتأمين الصحي، بالإضافة إلى 10 محاور عمل تهدف إلى إعادة بناء وتطوير النظام الصحي خلال فترة الحرب وما بعدها، واستعادة الخدمات الصحية في جميع الولايات.

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