سياسية
مجلس الوزراء السوداني.. الإصلاح الإداري والبناء التنظيمي لأجهزة الدولة
ناقش الإجتماع العاشر للجان الفنية للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء عددا من القضايا والملفات ، أبرزها الموقف من وباء الكوليرا في البلاد ،اضافة إلى مناقشة التقرير الختامي حول أعمال حج ١٤٤٥هجرية قدمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف .
وقال دكتور جرهام عبد القادر وزير الثقافة والإعلام ، الناطق الرسمي ، في تصريحات صحفية عقب الإجتماع ببورتسودان اليوم ، ان الإجتماع إستمع إلى إفادات بشأن وباء الكوليرا ،مبينا ان وزير الصحة قدم إفادات تفصيلية عن الملف .
وأضاف جرهام أن الاجتماع ناقش ملفات الإصلاح الإداري والبناء التنظيمي لأجهزة الدولة ، وتم تقديم ورقة بخصوص الاصلاحات الإدارية المطلوبة قدمها وزير العمل والإصلاح الإداري أحمد علي عبد الرحمن .
واضاف ان الإجتماع ناقش افادات حول ملتقى الأعمال السوداني التركي ، وافادات حول مذكرة تفاهم بين السودان وروسيا الإتحادية في الشأن الثقافي . وزاد أن الإجتماع ناقش ايضا إفادة حول موقف الموسم الزراعي الصيفي.
سونا
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