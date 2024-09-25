مجلس الوزراء السوداني.. الإصلاح الإداري والبناء التنظيمي لأجهزة الدولة

ناقش الإجتماع العاشر للجان الفنية للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء عددا من القضايا والملفات ، أبرزها الموقف من وباء الكوليرا في البلاد ،اضافة إلى مناقشة التقرير الختامي حول أعمال حج ١٤٤٥هجرية قدمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف .

وقال دكتور جرهام عبد القادر وزير الثقافة والإعلام ، الناطق الرسمي ، في تصريحات صحفية عقب الإجتماع ببورتسودان اليوم ، ان الإجتماع إستمع إلى إفادات بشأن وباء الكوليرا ،مبينا ان وزير الصحة قدم إفادات تفصيلية عن الملف .

وأضاف جرهام أن الاجتماع ناقش ملفات الإصلاح الإداري والبناء التنظيمي لأجهزة الدولة ، وتم تقديم ورقة بخصوص الاصلاحات الإدارية المطلوبة قدمها وزير العمل والإصلاح الإداري أحمد علي عبد الرحمن .