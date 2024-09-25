جهاز المغتربين يطمئن على السودانيين في لبنان

إطمأن جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج على أحوال السودانيين في لبنان والمقيمين في الجنوب على وجه الخصوص بعد الغارات التي شنتها إسرائيل على مناطق النبطية وصور وصيدا في الجنوب اللبناني أمس.

إلى ذلك فقد أجرى الدكتور حسن بابكر أحمد، الأمين العام بالإنابة لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج ، المدير العام للجاليات والهجرة بالجهاز صباح اليوم، أجرى إتصالا هاتفيأ بالأستاذة سارة إدريس القائم بأعمال السفارة السودانية ببيروت والتي كشفت بدورها أن السفارة قد قامت بتكوين غرفة عمليات لمتابعة الأوضاع مبينة أن هناك بعض السودانيين قد أصيبوا إصابات طفيفة خلال القصف وتم إسعافهم إلى المستشفيات القريبة.

وفي السياق ذاته كشف الأستاذ علي عريس رئيس الجالية السودانية بلبنان خلال الإتصال الهاتفي أن هناك ثلاث إصابات طفيفة وسط السودانيين في جنوب لبنان وقد تم إسعافهم إلى مستشفيات الساحل والمستشفى الإيطالي بمدن صور والنبطية وصيدا مبينا أن أحوالهم مستقرة الآن.