الأمين العام لجمعية الهلال الأحمرالسوداني تلتقي ممثلي الاتحاد الأوروبي والوكالة الأوربية للتنمية

إلتقى وفد الجمعية بقيادة الأمين العام الاستاذة عايدة السيد عبد الله ومدير التعاون والشراكات الاستاذ بركات فارس بدري ومدير تنمية قدرات الجمعية الاستاذ سامي مهدي في إطار سعي جمعية الهلال الأحمر لاستقطاب الدعم لمواجهة الوضع في السودان، التقوا بكل من ممثلي الاتحاد الأوروبي وممثلي الوكالة الأوروبية للتنمية في العاصمة البلجيكية بروكسل كل على حدا، حيث قدمت الأمين العام تنويرا كاملا عن الوضع الإنساني في السودان والاحتياجات العاجلة خاصة بعد الأمطار الأخيرة والتحديات المتمثلة فى ضعف التمويل وأهمية زيادة الدعم المخصص للسودان.

وتحدث الاستاذ بركات فارس مدير التعاون الدولي عن تدخلات الجمعية في كل ولايات السودان، وعن ضرورة دعم الهلال الأحمر وشركائه من الحركة الدولية وغير الحركة الدولية.

وقد اعقب ذلك الاستاذ سامي مهدي مدير تنمية قدرات الجمعية، والذي تحدث عن الخطة العامة للتدخل الإنساني وخطة تنمية قدرات الجمعية وضرورة دعم الهلال الأحمر في كل ولايات السودان، ودعم الاحتياجات العاجلة في مجال الصحة والمياه والمساعدات الشاملة والحماية والدعم النفس والاجتماعي.