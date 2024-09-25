سياسية
مرصد أم درمان القديمة لحقوق الإنسان: حياة العديد من الأرواح الآن في خطر
قال مرصد أم درمان القديمة لحقوق الإنسان بأن حياة العديد من الأرواح الآن في خطر والواجب الإنساني يتطلب تضافر الجهود لإيقاف هذا الخطر المتنامي.
– نناشد المنظمات الإنسانية والصحية بسرعة التدخل والمساهمة في توفير العلاج اللازم بشكل عاجل للمصابين.
الجزيرة – السودان
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