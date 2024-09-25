🔴 النائب العام: أدلة على تورط حمدوك وقيادات “تقدم” في جرائم حرب السودان

النائب العام :

⚡ لدينا أدلة على تورط حمدوك وقيادات “تقدم” في جرائم حرب السودان

⚡ عبد الله حمدوك متهم بدعم التمرد الذي ارتكب #جرائم #اغتصاب وق*تل وتهجير في السودان.



⚡النيابة لديها أدلة كافية لتقديم هذه الاتهامات أمام المحاكم.

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