سياسية

🔴 النائب العام: أدلة على تورط حمدوك وقيادات “تقدم” في جرائم حرب السودان

2024/09/25
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النائب العام :
⚡ لدينا أدلة على تورط حمدوك وقيادات “تقدم” في جرائم حرب السودان
⚡ عبد الله حمدوك متهم بدعم التمرد الذي ارتكب #جرائم #اغتصاب وق*تل وتهجير في السودان.

⚡النيابة لديها أدلة كافية لتقديم هذه الاتهامات أمام المحاكم.
#السودان #النائب_العام #حمدوك #تقدم

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