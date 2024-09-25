البني هلبة يؤكدون وقوفهم مع القوات المسلحة و المشتركة والمقاومة الشعبية لدحر التمرد

لقاء الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل و المساواة السودانية مع تنسيقية البني هلبة .. أكدوا من خلال اللقاء وقوفهم مع القوات المسلحة و المشتركة والمقاومة الشعبية لدحر التمرد.

و أكدوا إن ما قام به الناظر من تأييد التمرد هو تصرف شخصي ولا يعنينهم كقبيلة و قالوا نحن كتنسيفية رافضين تأييد التمرد و نعمل علي تحييد أبناءنا في التمرد و شغالين في إستنفار القبيلة للمشاركة في دحر التمرد و ⁠نعمل علي تطهير التمرد من كافة أنحاء البلاد وبناء نسيج إجتماعي جديد أساسه التعايش السلمي بين المكونات .

الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية