سياسية
البني هلبة يؤكدون وقوفهم مع القوات المسلحة و المشتركة والمقاومة الشعبية لدحر التمرد
لقاء الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل و المساواة السودانية مع تنسيقية البني هلبة .. أكدوا من خلال اللقاء وقوفهم مع القوات المسلحة و المشتركة والمقاومة الشعبية لدحر التمرد.
و أكدوا إن ما قام به الناظر من تأييد التمرد هو تصرف شخصي ولا يعنينهم كقبيلة و قالوا نحن كتنسيفية رافضين تأييد التمرد و نعمل علي تحييد أبناءنا في التمرد و شغالين في إستنفار القبيلة للمشاركة في دحر التمرد و نعمل علي تطهير التمرد من كافة أنحاء البلاد وبناء نسيج إجتماعي جديد أساسه التعايش السلمي بين المكونات .
الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية
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