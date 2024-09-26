سياسية
وزير الخارجية الإريتري: نؤكد استمرار موقف بلادنا الراسخ والثابت في دعم الحكومة والقيادة السودانية والقوات المسلحة
عقب لقائه نظيره السوداني حسين عوض بنيويورك، قال وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح بأننا نؤكد استمرار موقف بلادنا الراسخ والثابت في دعم الحكومة والقيادة السودانية والقوات المسلحة التي تضطلع بدورها في الحفاظ على وحدة السودان وأمنه وسلامة أراضيه.
الجزيرة – السودان
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