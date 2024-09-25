اجتماع يبحث مشاكل الكهرباء والوقود بالولاية الشمالية

أكد وزير الطاقة والنفط د. محي الدين نعيم محمد سعيد استعداد الوزارة لتوفير الوقود للموسم الشتوي للولاية الشمالية ولكل الولايات مبيناً سعي الوزارة بالتنسيق مع الولاية لمعالجة تفاقم مشكلة الكهرباء بالولاية الشمالية بسبب الهجرة الكبيرة نحو الولاية والتوسع في المشروعات الزراعية والصناعية ، جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم ببورتسودان والي الولاية الشمالية عابدين عوض الله محمد وبحث اللقاء القضايا العالقة بالولاية الشمالية متناولاً السعي لاستقرار التيار الكهربائي من خلال توسعة محطة كهرباء الدبة والعمل على قيام المحطات التحويلية في كل من السليم والقولد وتوفير الوقود.

وأمن السيد الوزير على تفهم مشاكل الولاية الشمالية مشيداً بالجهود الشعبية التي ظل يبذلها أبناء الولاية في توفير الكهرباء للولاية بالجهد الشعبي مؤكداً أهمية التنسيق بين الولاية وادارة الكهرباء لتوفير اثنين محول سعة (100) kv لمحطة الدبة لتساهم في استقرار التيار الكهربائي.

وقال والي الولاية الشمالية عابدين عوض الله محمد ان الولاية تواجه ضغوطاً كبيرةً على خدمات الكهرباء نتجت عن الهجرة والنزوح الكبير نحو الولاية بسبب الحرب حيث بلغ عدد النازحين الي الولاية الشمالية (3500.000) ثلاثة مليون وخمسمائة الف نسمة ، هذا بالإضافة الي الانفتاح الكبير في المشروعات الزراعية والصناعية مما يزيد من مضاعفة حاجة الولاية من الكهرباء لتواكب الظروف الحالية في ظل هذه الحرب مؤكداً استعدادات الولاية للموسم الشتوي والعمل على توفير الوقود للزراعة.

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