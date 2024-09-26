رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام يلتقي ولي عهد دولة الكويت

إلتقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الاربعاء بنيويورك ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح. وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بمدينة نيويورك.

وتطرق اللقاء للعلاقات التأريخية والراسخة بين السودان والكويت وسبل تقوية علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأطلع رئيس المجلس السيادي ولي عهد الكويت على التحديات التي يواجهها السودان على خلفية التمرد الذي قادته مليشيا الدعم السريع الإرهابية ضد الدولة ومؤسساتها وإستهدافها الممنهج للمدنيين.

مؤكداً إستجابة حكومة السودان لكل مبادرات السلام الرامية لإنهاء الحرب في السودان تأسيسا على إتفاق جدة الموقع في مايو ٢٠٢٣م.

وأعرب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي عن شكره وتقديره لدولة الكويت حكومة وشعباً على وقفتها المشرفة بجانب السودان في هذه الظروف التي يمر بها .

مشيراً إلى الجسر الجوي الذي ظلت تسيره دولة الكويت لتقديم العون والمساعدة للسودانيين المتأثرين بالحرب والسيول والأمطار.