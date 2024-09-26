البرهان يلتقي الرئيس الإيراني

إلتقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الاربعاء، بنيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان .

حيث تطرق اللقاء للعلاقات المتطورة بين البلدين وسبل دعم آفاق التعاون الثنائي.

وأطلع رئيس مجلس السيادة، الرئيس الإيراني مجمل الأوضاع في السودان على خلفية تمرد مليشيا الدعم السريع الإرهابية ضد الدولة ومؤسساتها.

مؤكداً تعاون الحكومة مع كل المبادرات الرامية لمعالجة الأزمة عبر الحوار. إلا أن تعنت المليشيا المتمردة حال دون ذلك.

وهنأ رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الرئيس الإيراني على فوزه في الإنتخابات الرئاسية. مشيداً بمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية. مشيراً إلى علاقات التعاون الممتدة بين البلدين في كافة المجالات المختلفة .

من جانبه إمتدح الرئيس الإيراني مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وقال أن علاقات التعاون بين بلاده والسودان تحظى باهتمام كبير من القيادة في البلدين.

وحضر اللقاء من الجانب السوداني السفير الحارث إدريس مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة .

إعلام القوات المسلحة