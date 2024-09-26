جبريل يكشف عن استراتيجية جديدة لتعزيز علاقات التعاون مع الصين

أعلن د. جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، عن جهود مكثفة لبناء شراكات استراتيجية جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع جمهورية الصين الشعبية.

وخلال لقائه اليوم مع القائم بالأعمال في السفارة الصينية بالسودان، أشار إلى الجهود المستمرة لتشغيل ميناء هيدوب، الذي يمثل شراكة بين البلدين لتصدير الماشية، وتذليل العقبات التي تعيق تشغيله. كما أوضح السعي لبناء شراكة جديدة لإنشاء مسلخ حديث بمواصفات عالمية لمنتجات اللحوم في المنطقة، بهدف إضافة قيمة اقتصادية جديدة لصادرات السودان من الماشية وخلق فرص عمل جديدة.

واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، مع التركيز على استفادة السودان من التمويل الذي أعلنه الرئيس الصيني في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي، والذي يبلغ 50 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات في أفريقيا.