سياسية
تور يشيد بمواقف دولة قطر الداعمة للسودان
بحث عضو مجلس السيادة الانتقالى السيد/صلاح الدين ادم تور مع سفير دولة قطر بالسودان السفير محمد بن إبراهيم السادة مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك .
جاء ذلك لدى لقائه الاربعاء السفير القطرى بالسودان. وأعرب سيادته عن عميق تقديره لجهود ومواقف دولة قطر الراسخة فى دعم الشعب السودانى فى كل الأزمات والصعوبات التي تعرض لها سابقاً وما تواجهه البلاد حاليا من تحديات.
من جانبه أكد السفير محمد بن إبراهيم السادة سفير دولة قطر لدى السودان عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وموقف بلاده الثابت تجاه ما يواجهه الشعب السوداني من تحديات.
سونا
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