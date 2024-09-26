تور يشيد بمواقف دولة قطر الداعمة للسودان

بحث عضو مجلس السيادة الانتقالى السيد/صلاح الدين ادم تور مع سفير دولة قطر بالسودان السفير محمد بن إبراهيم السادة مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك .

جاء ذلك لدى لقائه الاربعاء السفير القطرى بالسودان. وأعرب سيادته عن عميق تقديره لجهود ومواقف دولة قطر الراسخة فى دعم الشعب السودانى فى كل الأزمات والصعوبات التي تعرض لها سابقاً وما تواجهه البلاد حاليا من تحديات.