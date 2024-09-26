سياسية
وزير الصحة: المليشيا سبب رئيسي في تفشي الكوليرا
أكد دكتور هيثم محمود وزير الصحة المكلف أن مليشيا الدعم السريع المتمردة تمثل سبب رئيسي في تدهور الوضع الصحي وتفشي وباء الكوليرا ، مبينا ان المخاطر البيئية الموجودة ، ومعدلات النزوح العالية ، وعدم توفر مصادر مياه نظيفة بسبب عدوان المليشيا أدت إلى تفاقم الاوضاع وتأخير احتواء الوباء . وطمأن وزير الصحة في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة الفنية للقطاعات الوزارية ببورتسودان الاربعاء، المواطنين بالاجتهاد لاحتواء الوباء برقم هذه التحديات . واشار دكتور هيثم الى أن حزمة من التدخلات الكبيرة المتمثلة في انشاء غرفة عمليات على المستوى الاتحادي والولايات ، واستصحاب وكالات الامم المتحدة والشركاء المحليين ، إضافة إلى إطلاق حملات شاملة لإصحاح البيئة وتوفير المياه الصالحة في كل الولايات ، ساهمت في تخفيف الازمة .
وأضاف انه تم تخصيص ٢ مليار جنيه سوداني من وزارة المالية لحملة اصحاح البيئة ، فضلا عن تخصيص ما يزيد عن ٣ مليار جنيه سوداني أخرى لتوفير معدات اصحاح البيئة ، وزاد “نرتب حاليا مع وزارة المالية لحملة كبرى لاصحاح البيئة بما يتجاوز ٦ مليار جنيه ، منوها إلى أن الإمدادات المطلوبة موجودة . و أشار وزير الصحة إلي صعوبات تواجهها فرق الإسناد في إيصال المعينات إلى ولايات سنار والجزيرة ومناطق اخرى بسبب قطع الطرق بواسطة مليشيا الدعم السريع المتمردة ، مبينا انه تم التنسيق مع القوات المسلحة في عمليات النقل الجوي ، كاشفا عن تمكنهم من إيصال إمدادات كبيرة لولاية سنار ومحلية شرق سنار . وأوضح دكتور هيثم انه تم توفير تطعيمات مجانية وكافية للمناطق الأكثر تأثرا بلغت ٤٠٠ الف جرعة ، معلنا عن وجود مليون وأربعمائة الف جرعة أخرى سيتم استلامها خلال أيام للولايات الأكثر تأثر . وقال ان وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية اسهمت في حملة احتواء الوباء ، وان الغرفة المركزية للطوارئ تمكنت من الوصول لكل الولايات المتأثرة وإيصال الإمدادات برقم تهديدات المليشيا .
وبشَّر ببدء إنحسار الوباء في بعض المحليات ، متوقعا أن تسهم حزمة التدخلات في احتواء الوباء برقم التحديات المتمثلة في التخريب المباشر لمصادر المياه وخدمات الصحة العامة بسبب اجتياح مليشيا الدعم السريع المتمردة لعدد من الولايات ذات الكثافة السكانية العالية ما افرز بيئة مناسبة لتفشي الكوليرا .
وقال انه تم التوافق مع وكالات الأمم المتحدة في اجتماع مهم اليوم على حملة تعم كل الولايات وتستمر لمدة شهر تستصحب كل المعنيين حكومة وشعب ومواطنين .
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