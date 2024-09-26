وزير الصحة: المليشيا سبب رئيسي في تفشي الكوليرا

أكد دكتور هيثم محمود وزير الصحة المكلف أن مليشيا الدعم السريع المتمردة تمثل سبب رئيسي في تدهور الوضع الصحي وتفشي وباء الكوليرا ، مبينا ان المخاطر البيئية الموجودة ، ومعدلات النزوح العالية ، وعدم توفر مصادر مياه نظيفة بسبب عدوان المليشيا أدت إلى تفاقم الاوضاع وتأخير احتواء الوباء . وطمأن وزير الصحة في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة الفنية للقطاعات الوزارية ببورتسودان الاربعاء، المواطنين بالاجتهاد لاحتواء الوباء برقم هذه التحديات . واشار دكتور هيثم الى أن حزمة من التدخلات الكبيرة المتمثلة في انشاء غرفة عمليات على المستوى الاتحادي والولايات ، واستصحاب وكالات الامم المتحدة والشركاء المحليين ، إضافة إلى إطلاق حملات شاملة لإصحاح البيئة وتوفير المياه الصالحة في كل الولايات ، ساهمت في تخفيف الازمة .

وأضاف انه تم تخصيص ٢ مليار جنيه سوداني من وزارة المالية لحملة اصحاح البيئة ، فضلا عن تخصيص ما يزيد عن ٣ مليار جنيه سوداني أخرى لتوفير معدات اصحاح البيئة ، وزاد “نرتب حاليا مع وزارة المالية لحملة كبرى لاصحاح البيئة بما يتجاوز ٦ مليار جنيه ، منوها إلى أن الإمدادات المطلوبة موجودة . و أشار وزير الصحة إلي صعوبات تواجهها فرق الإسناد في إيصال المعينات إلى ولايات سنار والجزيرة ومناطق اخرى بسبب قطع الطرق بواسطة مليشيا الدعم السريع المتمردة ، مبينا انه تم التنسيق مع القوات المسلحة في عمليات النقل الجوي ، كاشفا عن تمكنهم من إيصال إمدادات كبيرة لولاية سنار ومحلية شرق سنار . وأوضح دكتور هيثم انه تم توفير تطعيمات مجانية وكافية للمناطق الأكثر تأثرا بلغت ٤٠٠ الف جرعة ، معلنا عن وجود مليون وأربعمائة الف جرعة أخرى سيتم استلامها خلال أيام للولايات الأكثر تأثر . وقال ان وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية اسهمت في حملة احتواء الوباء ، وان الغرفة المركزية للطوارئ تمكنت من الوصول لكل الولايات المتأثرة وإيصال الإمدادات برقم تهديدات المليشيا .