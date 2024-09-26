الجيش يعبر الكباري إلى الخرطوم ويشن هجوماً واسعاً على الميلشيا ومصرع مئات المتمردين

شن الجيش السوداني فجر اليوم، هجوماً برياً وجوياً واسعاً على ميليشيا الدعم السريع في مدينة الخرطوم والخرطوم بحري، وعبرت قواته كوبري النيل الأبيض – السلاح الطبي، وكوبري الفتيحاب وكوبري بحري – جامعة الخرطوم إلى وسط الخرطوم، كما عبر إلى بحري عبر جسر الحلفايا، باسناد المدرعات والمدفعية والطيران الحربي والمسير، وكبد المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وقالت مصادر عسكرية رفيعة لـ(السُوداني): “نبشر الشعب السوداني، إنَّه بحمد الله تحركت فجر اليوم قواتكم المسلحة والقوات النظامية وكتائب الإسناد، في هجوم بري وجوي وبحري، في جميع المحاور نحو الخرطوم، وعبرت جسور نهر النيل في ثبات وبطولة، وباغتت المليشيا المتمردة، ولقّنتها درساً بليغاً، ولقي المئات منهم مصرعهم، وفر الآلاف منهم، ولازالت قواتنا تطاردهم في أسواق وأحياء الخرطوم”.

وأضافت ذات المصادر: “سنطاردهم في كل فجاج الأرض السودانية، وسننال منهم ومصيرهم إلى زوال، والسودان سيلفظ اولئك الخونة والمرتزقة، وكل من اجرم في حق الشعب السوداني سيلقي جزاءه.. نصر من الله وفتح قريب”.

صحيفة السوداني