الكويت الخامسة عربياً بين أفضل المراكز المالية العالمية

أظهرت النسخة الـ36 من مؤشر المراكز المالية العالمية “GFCI” لعام 2024 تقدّم الكويت 11 مرتبة على الصعيد العالمي، حيث حلت في المركز الـ69 بعد أن كانت في المركز الـ80 في التقرير السابق. كما جاءت الكويت في المركز الخامس عربياً بين أفضل المراكز المالية في المنطقة، وفقاً للتقرير الصادر عن شركة الاستشارات “Z/Yen Group” بالتعاون مع معهد التنمية الصيني في شنتشن.

عربياً، تصدرت دبي القائمة، حيث احتلت المركز الأول عربياً والـ16 عالمياً، تلتها أبوظبي في المرتبة الـ35، ثم الرياض في المركز الـ63، والدوحة في المرتبة الـ64، والبحرين في المركز الـ80 عالمياً.

وعلى الصعيد العالمي، واصلت نيويورك تصدرها كأهم مركز مالي في العالم، تليها العاصمة البريطانية لندن. يصنف المؤشر 121 مركزاً مالياً حول العالم ويتم تحديثه مرتين سنوياً في مارس وسبتمبر، بناءً على تقييمات عبر الإنترنت شملت 6188 خبيراً مالياً، إلى جانب بيانات من البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة.

كما أشار التقرير إلى استعادة هونغ كونغ مكانتها كأعلى مركز مالي في آسيا بعد أن فقدتها لصالح سنغافورة في الإصدار السابق، مما يعد إشارة إيجابية لتعافي القطاع المالي في المدينة التي تأثرت سلباً بالقيود الوبائية وتباطؤ النشاط الاقتصادي.

وتمكن التقرير أيضا من تقييم المراكز المالية وفقا للتكنولوجيا المالية، والذي أظهر حفاظ نيويورك على مكانتها الرائدة في الصدارة وبعدها لندن، وتفوقت شنتشن على سان فرانسيسكو لتحتل المرتبة الثالثة.

الأنباء الكويتية