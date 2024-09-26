والي الجزيرة يقود فيلق لتحرير حاضرة الولاية

أعلن الاستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة قيادته لفيلق تحرير حاضرة الولاية مدينة ودمدني، مؤكدا أن انسان الولاية لن يقبل بتصفير الحياة.

واستقبل الخير اليوم اللواء ركن (م) بشير مكي الباهي رئيس المقاومة الشعبية المسلحة بالسودان والوفد المرافق له وذلك بحضور اللجنة الأمنية بولاية الجزيرة وقيادة المقاومة الشعبية بالولاية ولجنة الإسناد والدعم والأعمار بالولاية. وأوضح الخير أن إرادة إنسان الولاية لن تسمح بتصفير الحياة مهما حشدت دول التآمر والشر وان تطبيع الحياة بولاية الجزيرة يؤكد حرص القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى والمستنفرين علي اعادة نعمة الامن والطمأنينة والاستقرار لإنسان الجزيرة مشيرا الي ان الولاية ضربت اروع المثل في التضحية والفداء والتدافع لمعسكرات التدريب للالتحاق بركب شرف المشاركة في معركة الكرامة وان تزاحم الشباب الي المعسكرات يؤكد وعي الولاية اذا دعاء الداعي وان الدماء الزكية التي سألت من أطفال وشيوخ الجزيرة هي مهرا للكرامة وعنواننا للبسالة وإنسان الولاية ظل يجود بالنفس وبذل الغالي والنفيس من أجل عزت وكرامته.

من جهته أشار اللواء ركن (م) بشير مكي رئيس المقاومة الشعبية المسلحة بالسودان الي أن زيارته لولاية الجزيرة تأتي ضمن سلسلة برنامج زيارات المقاومة الشعبية المسلحة للولايات والاطمئنان علي دور المقاومة الشعبية في التعبئية والاستنفار وحشد الطاقات والهمم من أجل دعم القوات المسلحة الباسلة وهي تخوض معركة الكرامة دفاعا عن الأرض والعرض وسيادة الوطن مشيدا بروح الانسجام والتناغم بين حكومة الولاية واللجنة الأمنية والمقاومة الشعبية ولجنة الإسناد والدعم والأعمار بالولاية.