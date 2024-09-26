سياسية
لولوة الخاطر: السودان يشهد أسوأ مأساة لجوء بالعالم
قالت وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة الخاطر بأن السودان يشهد أسوأ مأساة لجوء بالعالم.
وقالت البعثة الأمريكية بالأمم المتحدة: نعلن منح 424 مليون دولار كمساعدات للنازحين السودانيين شملت 175 مليون دولار ستشتري بها واشنطن فوائض غذاء من مزارعيها لصالح النازحين في السودان ودول الجوار.
الجزيرة – السودان
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