سياسية

لولوة الخاطر: السودان يشهد أسوأ مأساة لجوء بالعالم

2024/09/26
hgshk rv
قالت وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة الخاطر بأن السودان يشهد أسوأ مأساة لجوء بالعالم.
وقالت البعثة الأمريكية بالأمم المتحدة: نعلن منح 424 مليون دولار كمساعدات للنازحين السودانيين شملت 175 مليون دولار ستشتري بها واشنطن فوائض غذاء من مزارعيها لصالح النازحين في السودان ودول الجوار.
الجزيرة – السودان

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/09/26