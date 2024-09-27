البرهان يلتقي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى

قال إعلام مجلس السيادة بأن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان التقى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى أوكى أوراما على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك

– البرهان أكد حرص السودان على تذليل كافة المعوقات والتحديات التي تواجه البنك للعودة والعمل في السودان خلال المرحلة المقبلة