سياسية
وصول قافلة الهلال الأحمر القطري لولاية القضارف
وصلت لولاية القضارف الخميس قافلة الهلال الاحمر القطرى التى تحتوى على عدد ( ٢٠٠٠ ) سلة غذائية وعدد من المعينات الايوائية والدوائية وفى هذا الخصوص استقبل والى القضارف بالنيابة د/ احمد الامين ادم بمكتبه صباح اليوم وفد الهلال الاحمر القطرى برئاسة د/ صلاح دعاك المدير التنفيذى للهلال الاحمر القطرى الذى تجيئ زيارته للوقوف على احوال النازحين من عدد من ولايات البلاد وتقديم المساعدات الغذائية لهم الى جانب تقديم عدد ( ٤٥٠ ) خيمة لتمكين الولاية من تفريغ المدارس من النازحين المتواجدين فيها الى جانب الوقوف على عدد من المرافق الخدمية بالولاية فى محاور الصحة والمياه وغيرها وذلك بحضور لجنة حصر وايواء النازحين بالولاية ومدير جمعية الهلال الاحمر السودانى فرع القضارف د/ على محمد احمد.
ورحب الوللى بالنيابة باعضاء الوفد شاكرا اياهم على الزيارة والتى تتيح لهم فرصة التعرف على حاجة النازحين المتزايدة للخدمات فى محاور الايواء والغذاء والدواء بالاضافة للتعرف على وضع المرافق الصحية والتعليمية وجامعة القضارف ومرافق المياه داعيا الهلال الاحمر لاجراء تدخلات عاجلة فى عدد من المجالات لسد الحاجة الملحة لتلك التدخلات خاصة فى محاور الغذاء والايواء والعلاج .
من جهته اعلن د. صلاح دعاك عن استعداد الهلال الاحمر لمساندة جهود حكومة الولاية فى تقديم الخدمة للنازحين والمجتمع المستضيف مشيرا الى ان السلال الغذائية المقدمة تكفى الواحدة منها الاسرة المتوسطة لمدة ( ١٥ ) يوما الى جانب عدد من المعينات الاخرى مشيدا بحجم التنسيق القائم بين حكومة الولاية والجهات ذات الصلة بالعمل الانسانى مؤكدا استعداد الهلال الاحمر القطرى لتقديم كل ما من شأنه ان يعين فى خدمة النازحين والارتقاء بالشأن الخدمى بالولاية وصولا للاهداف المنشودة .
سونا
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