شاهد بالصور تخريج المستنفرات .. والي كسلا: المرأة أصبحت تقف مع الرجل في خندق واحد

اعرب والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق عن تقديره وفخره بالمرأة السودانية التي بأتت تقف مع الرجل في خندق واحد و مع القوات المسلحة دفاعا عن الارض والعرض. وقال لدي مخاطبته باستاد حلفا الجديدة تخريج عدد ٥٢٧ من المستنفرات بمحليتي حلفا الجديدة ونهر عطبرة – قال ان الشعب ظل يعاني منذ وقت بعيد ولم نشهد له انكسارا وانهزم. واضاف ان الاعتداء الكبير الذي يعاني منه الشعب السوداني نتاج للدول التي استخدمت الدعم السريع لتقويض القوات المسلحة واحتلال السودان وابتلاع موادر. وثرواته. واضاف ان يقينا بان الله لايريد شرا بالبلاد والقوات المسلحة التي تمضي من انتصار الي انتصار. وثمن الوالي جهود المراة بالولاية مبينا وان كسلا كانت من الولايات الرائدة والأول في الاستجابة لنداء القائد العام وان شعب كسلا استجاب للنداء منذ اول لحظة للدفاع عن الارض والعرض. وقال تخرج ٥٢٧ من المستنفرات يمثل دفعة كبيرة وقد شهدنا تخريج مجموعات في كسلا وان دور المراة لم يعد في تربية الأبناء.

واعلنت بانها ستقف بجانب الرجل وتدعمه معنوبا حتى بالسلاح في خط الدفاع. وزف الوالي البشري بان السودان لاياتيه شر من كل الجهات طالما ان المراة تقف خلف الرجل مساندة ومدافعه عن الوطن. واوضح ان المتخرجات اللائي من بينهن الأمهات والطالبات والموظفات اثروا ان يكن لهن سهم في معركة الكرامة. وقال ان القوات المسلحة تمضي من انتصار تلو انتصار وبتوفيق وفضل من الله وبكل من يعمل على صد العدوان. واضاف اننا نأمل عما قريب ان يعانق الشعب السوداني قواته المسلحة. وهنا محليتي حلفا الجديدة ونهر عطبرة بالتخريج وجاهزية المراة لسد الثغرات وان تكون محليتي حلفا الجديدة ونهر عطبرة حائطا للصد ورد العدوان. وترحم الوالي على شهداء معركة الكرامة من القوات النسلحة. القوات الاخري و المجاهدين. وثمن دور المحليتين في اعداد الشباب والاهتمام بالمقاوة الشعبية واسناد النفرات مبينا ان المقاومة الشعبية أصبحت جسما قويا لاسناد القوات المسلحة. من جانبه اوضح المدير التنفيذي لمحلية حلفا الجديدة ان الاحتفال بتخريج المستنفرات تم نتاج لجهد وعمل امتد لعدد من الاشهر. وقال اننا صبرنا عليها كثيرا وها نحن نحصد ثماره اليوم. وحيا كافة الذين أسهموا في تنفيذ العمل. من جانبها اوضحت حنان عبد الله ممثل المراة ان عدد المتخرجات بلغ ٥٢٧ مستنفرة من محليتي حلفا الجديدة ونهر عطبرة مبينة ان المعسكر بدا في أكتوبر . ٢٠٢٣ وامتدح لفترة ٩ شهور تعلمت فيها المستنفرات الضبط واستخدام السلاح. وقدمت الشكر لكل من لسهم في انجاح العنل. واكدت علي المضي قدما في درب الجهاد حتى تحرير آخر شبر في البلاد. واكدت الوقوف خلف القوات المسلحة ودعمها بكل غال ونفيس.

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